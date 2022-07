En skygge af krig hænger over Ukraines gyldne kornmarker. Lige om hjørnet lurer den store katastrofe

Verden befinder sig nu i en global fødevarekrise. 20 millioner tons korn er strandet i Ukraine på grund af Ruslands blokade i Sortehavet, og om få uger skal der høstes 50 millioner tons, som der ikke er opbevaringsplads til. Der arbejdes på at etablere alternative eksportruter, og alle kneb gælder for at undgå økonomisk kollaps, hungersnød og endnu højere priser på fødevarer.