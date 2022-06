Zelenskyj kalder missilangreb for et af de værste terrorangreb nogensinde på europæisk jord

Ud af det blå ramte to russiske missiler mandag eftermiddag et shoppingcenter i en ukrainsk by langt fra frontlinjen. Angrebet har hidtil kostet 16 mennesker livet og fordømmes af både Volodymyr Zelenskyj og internationale ledere.