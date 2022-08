»Kan du forestille dig det? Et menneskeliv er ingenting i forhold til et kæledyrs liv. Det er sådan, jeg har det«

Den 23-årige kvinde fik et godt job i en større dansk virksomhed, lige så snart de danske myndigheder efter syv måneders bureaukrati fik givet hende et cpr-nummer. Hun tjener sine egne penge og bor i et lejet værelse. Hun integrerer sig, som hun hele tiden får at vide, at hun skal. For hun kan ikke lade være. Men noget holder hende tilbage. Den konstante bevidsthed om, at Danmark måske vil sende hende og familien tilbage til Afghanistan og den Taleban-bevægelse, som familien er flygtet fra.

