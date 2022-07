Hvem sørger for et nyt Ukraine?

Det kan lyde absurd at diskutere genopbygning, mens krigen raser, men alle er klar over, at opgavens omfang er så massiv, at man nødvendigvis må tage hul på de vigtigste spørgsmål: Hvem skal betale? Hvordan går man overhovedet til opgaven? Hvordan undgår man at hælde milliarder af euro, dollars og kroner i et system, der blot genrejses lige så korrupt og styret af oligarker som før krigen? Og hvem har overhovedet ansvaret?