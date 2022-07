Ekspert: Vesten har et medansvar for krigen i Ukraine

I to årtier lod vi i Vesten Vladimir Putin afvikle demokratiet i Rusland og gribe ind i nabostater. Derfor har vi et medansvar for krigen i Ukraine, mener direktør i Udenrigspolitisk Selskab Charlotte Flindt Pedersen. Men det samme har millioner af almindelige russere, som ikke sagde fra, siger seniorforsker i DIIS Flemming Splidsboel i podcasten ’Putin – verdens farligste mand?’.