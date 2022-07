Højrehøgen, Thatcher-klonen og favoritten: Her er kandidaterne til at efterfølge Boris Johnson

Tirsdag lukker kandidatlisten til at blive ny leder af Det Konservative Parti og dermed premierminister i Storbritannien. Her er et overblik over de største navne, som stiller op. De konservative medlemmer af Underhuset begynder i denne uge gennem en række afstemninger at barbere feltet ned til de to kandidater, som de konservative partimedlemmer får lov at vælge mellem.