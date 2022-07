USA's præsident mødes af mistillid fra Israels vælgere

Nyhedsanalyse. Israel og palæstinenserne vil tale om vidt forskellige emner, når Joe Biden onsdag kommer til Mellemøsten. De er kun enige om én ting: At fred – det kan han ikke skabe. Militære eksledere opfordrer ham til at slå et slag for en tostatsløsning.