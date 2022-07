Italien er i alarmberedskab på grund af hedebølgen: »Sveden driver af os og det er umuligt at sove. Det er simpelthen bagende varmt«

Tørke, svindende vandstand og smeltende gletsjere. Italien er i alarmberedskab på grund af hedebølgen, der skyller ind over Europa. Det øger behovet for at køle sig ned. Men det behov går dårligt i spænd med nødvendigheden for at skrue ned for energiforbruget på grund af krigen i Ukraine.