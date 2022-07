Vrede over Femstjernebevægelsen: »At miste ham ved roret nu er katastrofalt«

Femstjernebevægelsen har forårsaget en kæmpe politisk krise i Italien. Ministerpræsident Mario Draghi, der bliver anset for at være en samlende personlighed i både italiensk og europæisk politik har begæret ønske om at gå af. Hvis han går af, hvor stiller det så Italien? Og hvad kan det betyde for Europa?