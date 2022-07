Bekymring for, at højesteret vil fjerne retten til at indgå homoægteskab får demokrater og republikanere til at samarbejde

Efter den amerikanske højesterets kendelse om retten til abort er der frygt for, at retten til ægteskab mellem to af samme køn også er i fare. Tirsdag blev et opsigtsvækkende forslag vedtaget af både demokrater og republikanere i Kongressen.