Da Kina viste sit venskab med udskældt militærstyre, begyndte landet at henrette sin befolkning. Igen

Det er over 30 år siden, at Myanmar senest gjorde brug af dødsstraf. Det ændrede sig tidligt mandag morgen, hvor landet henrettede fire aktivister. Nu er dets forbindelser til Kina og Rusland kommet i fokus, mens vi kan forvente flere intense kampe fra et i forvejen uroligt land, mener ekspert.