Bergamos borgmester: »Jeg tror, at risikoen for et sammenbrud mellem Italien og EU er meget konkret«

Hans by blev synonym med corona, da virussen kom til Europa. Og han kæmpede hårdt, men forgæves, for at få Mario Draghi til at blive siddende som ministerpræsident og fuldføre Italiens genopbygning efter pandemien. Nu frygter Bergamos borgmester for Italiens fremtid, hvis højrekoalitionen ledt an af det postfascistiske parti De Italienske Brødre kommer til magten ved parlamentsvalget i næste måned.