Intet gennembrud for eksport af livsvigtigt korn fra Ukraine

Præsident Zelenskyj og FN melder alt klar til afsejling for de første skibe, men afgørende detaljer i overvågningsaftalen er ikke på plads. Forsikringskæmpen Lloyds of London tøver med at give grønt lys for forsikring af skibene.