Han blev anholdt for politisk aktivisme som 15-årig. Senere chef for al-Qaeda. I går fik USA endelig ram på ham

Ayman al-Zawahiri ville som 15-årig omstyrte regeringen og etablere en islamisk stat. Han blev anset som den operationelle strateg bag 9/11 angrebet i New York. Søndag blev han som 71-årig offer for et amerikansk droneangreb efter et langt liv som nøglefigur i islamistiske terrorbevægelser.