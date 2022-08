Er Pelosi på en hemmelig mission, eller fører hun bare valgkamp?

Efter alt at dømme har den amerikanske præsident, Joe Biden, været bekymret for timingen og konsekvenserne af Nancy Pelosis besøg i Taiwan, men i lyset af den amerikanske tvetydighedspolitik omkring Taiwan bliver det ligegyldigt. USA har sendt et signal, nu venter de på Kinas reaktion.