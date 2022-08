»Det eneste håb er, at kornet i Ukraine kan komme ud«

Det første korn er sejlet ud af de ukrainske havne. For FN’s Verdensfødevareprogram er det et vigtigt skridt på vejen til at lette presset på en global krise fødevarekrise, som er blevet endnu mere akut på grund af krigen i Ukraine. Men vigtige forsikringsaftaler lader stadig vente på sig.