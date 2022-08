»Gud vil jo ikke straffe mig for at forlade ham?«, spørger Ljudmila, efter hun har forladt sin dødssyge mand

»I dag har vi 15 mennesker på listen fra Kramatorsk og Bakhmut. Vi evakuerer mest folk med særlige behov, det er folk med handikap, ældre og sengeliggende«, fortæller Dima, mens han tager billeder af solopgangen bag regnskyerne og tågen, idet vi kører på broen over Dneprfloden. Den ukrainske ngo Vostok SOS, som han arbejder for, har sammen med deres partnere evakueret omkring 24.000 mennesker, siden krigen startede. 1.850 af dem er folk med særlige behov, der skal have støtte, transporteres i kørestole eller på bårer.

