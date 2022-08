Republikanske politikere forsvarede Biden mod anklager om valgfusk – nu bliver de underløbet af demokraterne

En række republikanske politikere, der har forsvaret det amerikanske demokrati og Det Demokratiske Parti mod de udokumenterede anklager om valgfusk ved seneste præsidentvalg, bliver nu selv ofre for et ægte demokratisk komplot. Demokraterne bruger nemlig hundredvis af millioner på at støtte de mest ekstreme republikanske kandidater i primærvalgene.