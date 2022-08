Han var leder fra 2001 til 2014: »Jeg bekymrer mig langt mere for dette land og for mine børn end for mig selv«

Hamid Karzai må ikke forlade sit land. Der Spiegel rejste til Kabul for at interviewe Afghanistans tidligere præsident om den fornyede terror i landet, forbuddet mod at kvinder uddanner sig – og hans bekymringer for sine egne børn.