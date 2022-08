Canada i heftig debat: Da Alan Nichols anmodede om aktiv dødshjælp, var det kun høretab, der stod angivet som årsag

I Canada er aktiv dødshjælp tilladt. Men kritikere advarer om, at den lempelige lovgivning strider mod menneskerettighederne og er en trussel mod personer med handikap. Det er alt for nemt for mennesker, der går i selvmordstanker eller er kede af deres handikap, at få hjælp til at afslutte deres liv, lyder kritikken.