Han udskød studiet, droppede jobbet og opgav bokseklubben. Så stak han en kniv i halsen på Salman Rushdie

Er der en forbindelse mellem Salman Rushdies attentatmand og faderens libanesiske landsby, Yaroun, hvor Hizbollah hersker? Mange spørger sig selv, hvorfor en stille ung mand i fredags forlod sit kælderværelse i New Jersey for at hugge kniven i en verdenskendt forfatter?