Britisk familie blev lokket af nordsvensk industrieventyr: »Det lød som en utopi, men det har altså levet op til det på de fleste områder«

Det nordligste Sverige er naturferie, skove, fjelde, rensdyr og myg. Men i de næste 15-20 år skal 100.000 tilflyttere transformere de store vidder til et bæredygtigt, grønt produktionsværksted for stål, batterier og minedrift. Hvis det lykkes, bliver Sverige ’vendt på hovedet’ og et forbillede for et bæredygtigt og selvforsynende EU.