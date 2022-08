Op mod 50 Azovstal-forsvarere døde i fængselsbrand: FN og Røde Kors vil undersøge mulig krigsforbrydelse

Ville russerne fjerne sporene fra grov tortur mod krigsfanger? Eller ville ukrainerne hindre, at de afslørede krigsforbrydelser? En brand i et fængsel for ukrainske krigsfanger skal undersøges til bunds. Men FN og Røde Kors har endnu ikke fået adgang til stedet, som russerne holder besat.