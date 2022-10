CIA forudså Ruslands angreb på Ukraine og har en mand eller to helt inde i Putins inderkreds

CIA blev oprettet for 75 år siden for at stække Sovjetunionen. Efter årtier med tortur af fanger, støtte til blodige diktaturer og manipulation af amerikanske præsidenter har CIA nu flere succeser bag sig – og agenturet har en mand eller to helt inde i Putins inderkreds.