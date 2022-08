I to identiske sager er mænd blevet mistænkt for at dele børneporno, fordi de sendte billeder af deres børn til lægen

