Nu flyder kornet på Sortehavet, men hvad forskel gør det for verdens fattigste?

Det er en måned siden, at aftalen om at sikre skibskorridorer til fragt af ukrainsk korn i Sortehavet blev indgået mellem Ukraine og Rusland. Kornpriserne er faldet, men der er stadig store udfordringer med at øge skibstrafikken. Foreløbig ændrer aftalen ikke situationen for de mest trængende lande i Afrika og Mellemøsten.