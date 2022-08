På verdensplan mangler der ikke korn. Problemet er simpelthen, at prisen på korn er for høj

Det er en måned siden, at aftalen om at sikre skibskorridorer til fragt af ukrainsk korn i Sortehavet blev indgået mellem Ukraine og Rusland. Kornpriserne er faldet, men der er stadig store udfordringer med at øge skibstrafikken. Foreløbig ændrer aftalen ikke situationen for de mest trængende lande i Afrika og Mellemøsten.