Det kommer til at gøre ondt: Amerikansk centralbankchef med dårligt nyt

USA kommer til at gå en tid i møde med høje renter og langsommere vækst, som skal bløde op for inflationen. Krisen vil også kunne mærkes i Danmark. Og på europæisk plan varsler centralbank »aggressive« skridt for at imødegå en lignende krise.