Soldaterne satte ild til næsten 400 landsbyer og smed småbørn levende ind i flammerne. Nu har verden glemt det

Fem år efter, at militæret i Myanmar i flæng voldtog og myrdede tusindvis af muslimske rohingyaer, er ingen stillet til regnskab for uhyrlighederne. Over 700.000 rohingyaer flygtede fra deres brændende landsbyer til Bangladesh, hvor de stadig bor i en kæmpelejr uden håb for fremtiden. Verden har glemt rohingyaerne.