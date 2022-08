Russerne affyrer deres dyreste missiler, hvis de får øje på et Himars-raketsystem. Så ukrainerne prøver at snyde dem med attrapper i træ

Den russiske forsvarsminister udråbte ukrainske Himars-missilsystemer til at være det vigtigste mål. Så gik ukrainerne ind på træværkstedet for at narre fjenden.