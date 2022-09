Aftalen, der skal hindre et iransk atomvåben, er tæt på at blive genoplivet

Iran og stormagterne er tæt på at genoplive aftalen, der skal hindre et iransk atomvåben. Aftalen vil befri Iran for barske sanktioner. Men Israel truer med militære reaktioner. Hvad er det med atomaftalen? Politiken spørger – og søger forklaring.