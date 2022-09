Analyse: Tv-duel afslørede store forskelle på de svenske statsminister-kandidater, men det var en vred og bitter ung kvinde, der gjorde størst indtryk

Et Sverige som et mulighedernes land. Og et Sverige, der er ved at gå i stykker. De to svenske statsministerkandidater mødtes onsdag aften i en debat, hvor synet på Sverige måske var den største forskel.