Intellektuelle, ideologiske og fanden-i-voldske – et nyt kuld af unge republikanere ligner ikke de andre Trump-apologeter

I flere delstater stiller republikanerne ved midtvejsvalget op med kvikke, unge og libertære kandidater, der er under vingerne på den mystiske tech-milliardær Peter Thiel og har internetkrigernes opbakning. Det ligner et koordineret forsøg på at tilføje Trump-bevægelsen et ideologisk lag, der er større end Trump selv. Spørgsmålet er, om vælgerne er klar til det.