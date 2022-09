Abortforbud er ved at blive en tabersag - også USA's største arbejdsgiver trodser nu republikanerne

Bølgen af indskrænkninger i retten til abort i konservative delstater i USA møder mere og mere modstand, og selv USA’s største virksomhed – der har base i det konservative Arkansas – er begyndt at dække omkostninger for medarbejdere, der ønsker at rejse til andre delstater for at få foretaget indgrebet.