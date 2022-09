Højrefløjsdronning er genstand for en næsten hysterisk idoldyrkelse

I gadebilledet er hun lige nu allestedsnærværende. Hendes klare øjne stirrer smilende på forbipasserende fra titusindvis af valgplakater på lygtepæle, motorvejsbillboards og avisforsider i kioskerne. I fjernsynet og på de sociale medier, hvor hun har millioner af følgere, toner hun konstant frem og gentager sine budskaber. De handler overordnet om at beskytte italienerne. Mod immigration og islamificering. Mod et overstyrende EU. Ved at sænke skatterne. Og ved at værne om de traditionelle konservative far, mor og børn-familieværdier.