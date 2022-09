»Slet dem!«, hvæser indehaver, da journalist tager billede i antikvitetsbutik

Den aldrende butiksejer tænder lyset og viser venligt rundt. Han peger på et lille skuffedarium, som den tidligere fascistdiktator ’Il Duce’ (Føreren) engang har brugt. Viser et håndskrevet brev fra en af Mussolinis slægtninge, der bekræfter ægtheden af en bronzestatuette, der angiveligt har stået på diktatorens skrivebord i Rom. Alt imens vores blikke fejer hen over et par porcelænsbuster af to unge kvinder, der med strakte arme hilser Mussolini, der som bekendt endte med at føre Italien ind i Anden Verdenskrig på Adolf Hitler og Nazitysklands side.