Hvad hun ikke vidste var, at Alan Pemberton allerede havde skudt deres søn og nu var på vej ind i huset for at lede efter hende. Han var kommet for at slå hende ihjel.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord.



Prøv 30 dage for 1 kr. Under 30 år? Få Politiken for 49 kr./md i 6 måneder



Tilbuddet er uden binding, og du kan opsige, når du vil

Allerede abonnent? Log ind her