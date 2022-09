Mykolajivs viceborgmester kigger Politikens udsendte direkte i øjnene som for at sikre sig, at han fatter alvoren: »Saltvandet har ødelagt hele rørsystemet. Alle vandledninger skal skiftes ud«

Russerne affyrer konstant raketter og granater mod Mykolajiv, en stor by tæt på den sydlige front i Ukraine. Folk forsøger at leve med terroren. Det samme gør dyrene i zoo. Og byen har et endnu større problem: Kun saltvand i hanerne. Saltet er i fuld gang med at tilintetgøre det samlede rørsystem.