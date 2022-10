Verdensberømt krigshistoriker: Vi får en meget, meget farlig kold krig, hvis vi lader Putin slippe på grund af fejhed

Den verdenskendte engelske krigshistoriker snakker om verdenshistorien, som han skriver om den. I højt tempo og konstant skiftende mellem de helt store historiske pointer og jævne menneskers oplevelser beskrevet i ekstreme – og nogle gange gruopvækkende – detaljer. Indimellem suppleret med en personligt oplevet anekdote fra et langt liv som kronikør af – og som her menig deltager i – verdenshistoriens skarpeste sving. Antony Beevors pointe med kampvognsanekdoten er at beskrive, hvordan vi i den vestlige verden »alt for længe« – af én eller anden grund, han ikke helt kan få hold på – har overvurderet den sovjetiske eller russiske hær.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord.



Prøv 30 dage for 1 kr. Under 30 år? Få Politiken for 49 kr./md i 6 måneder



Tilbuddet er uden binding, og du kan opsige, når du vil

Allerede abonnent? Log ind her