Det er ti år siden, verden lærte Xi Jinping at kende. Den har ikke været det samme siden

Taiwan

Det er svært at sige, hvad kineserne egentlig mener, Xi Jinping skal gøre med Taiwan. Meningsmålinger har vist alt fra, at seks procent af befolkningen støtter en militær invasion, til at hele 96 procent støtter det. Andre målinger viser, at kineserne mest bare er apatiske over for det.

Uanset hvad er Taiwan blevet til et problem for Xi Jinping, der skal bestemme sig for, om han har tænkt sig at invadere østaten eller ej. Hvis han gør det, vil det blive definerende for hele hans embede som øverste leder af Kina.

Xi Jinping, som er øverstbefalende for det kinesiske militær, har tidligere sagt, at genforeningen af Taiwan med Folkerepublikken Kina må og skal blive til virkelighed. Men det bliver ikke uden modstand, for den amerikanske præsident, Joe Biden, har nu i mindst fire tilfælde sagt, at USA vil beskytte Taiwan militært. Altså står verden over for en proxykrig mellem verdens to største og eneste supermagter, hvis de to verdensledere holder, hvad de lover.

Samtidig må man formode, at Xi Jinping følger godt med i krigen i Ukraine. Hvis Kina kan lære noget, er det for det første, at især Vesten har været villig til at gå på kompromis med sin egen velfærd for at bekæmpe fjenden, og for det andet, at det ikke er helt lige til at invadere et andet land, selv om man har et klart stærkere militær.

Victor Shih: »Det er rigtig svært for os udefra at vide, hvad Xi Jinping egentlig vil, men både sejr og nederlag vil koste ham. Hvis han invaderer og fejler, vil det være så stort et nederlag på så mange forskellige måder, at han ikke kan fortsætte som leder. Hvis han invaderer og vinder, vil der være højtstående militærfolk, der får så meget prestige og ære, at de kan true Xi Jinpings magtposition«.

Alfred Chan: »Strateger fra både Kina og resten af verden, med nogle få undtagelser, forbereder sig på krig. Det dominerende perspektiv er, at Kina er stærkt nok, og at der er et vindue for at overtage Taiwan med magt. En Kina-høg har endda sagt, at Kina kunne overtage Taiwan på tre dage! Men det er forsimplede synspunkter, for Xi Jinping spiller ’the long game’. Hans tallerken er fyldt med andre ting: Han prioriterer stadig økonomisk vækst, beskæftigelse og levestandarder. Krigen i Ukraine har også mindet ham om, at de sanktioner og global ustabilitet forårsaget af en invasion vil være altødelæggende for moderniseringen af Kinas økonomi«.