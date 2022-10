Nordkorea træder atter ind på verdensscenen med missiltest. Det er godt nyt for Rusland og Kina

Nordkorea affyrede et ballistisk missil indover Japan, som gik i fuld alarmberedskab. Myndighederne bad lokale japanere om at søge i ly, mens missilet blæste i en bane 4.600 kilometer ind over øriget, ud og ned i havet.

Så blev valget endelig udskrevet... Vi giver dig en magtkritisk, nuanceret og dybdegående dækning af folketingsvalget. Hvis du er i tvivl, kan du blive klædt på til at træffe det rigtige valg i stemmeboksen.



Prøv 30 dage for 1 kr. Eller prøv vores valgkampstilbud: Spar 50 % hver måned i 6 måneder



Tilbuddet er uden binding, og du kan opsige, når du vil.

Allerede abonnent? Log ind her