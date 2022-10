Det var centralt i Trumps 'Make America Great Again'-kampagne. Nu er der ved at være noget om snakken

Amerikanske virksomheder i fremstillingsindustrien skaber arbejdspladser i et tempo, landet ikke har oplevet siden 1980’erne, og amerikanske politikere håber på, at det er begyndelsen på en form for industrialiserings-renæssance. Spørgsmålet er dog, om USA overhovedet kan levere kompetente fabriksarbejdere.