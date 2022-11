De blokerer veje, kaster tomatsuppe på mesterværker og sprøjter med maling. Nu bliver klimaaktivisterne lagt for had

Tyske klimaaktivister blokerer veje, kaster kartoffelmos på Monet og beskyldes for at have blod på hænderne. Det samme sker andre steder i Europa. Skygger de dramatiske aktioner for det, man i virkeligheden burde tale om?