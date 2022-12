Daniel Ellsberg advarer om risiko for dommedagsscenario – medmindre Rusland og Ukraine indleder forhandlinger

I år er det 60 år siden, Cuba-krisen bragte verden tæt på atomkrig. En af dem, der var med bag kulisserne i de katastrofenære dage, var Daniel Ellsberg, som advarer om, at krigen i Ukraine udgør en overhængende fare for anvendelsen af atomvåben. I et interview med Politiken fortæller den nu 91-årige whistleblower, at det er på tide at bringe krigens parter til forhandlingsbordet for at undgå et dommedagsscenario.