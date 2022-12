Gaderne er tomme, og de fleste huse smadrede: »Selv folk, som aldrig har bedt før, begyndte at bede«

Sviatohirsk er kendt i hele Ukraine for sit smukke unikke kloster, Sviatohirsk Lavra – et af de tre helligste klostre i landet for ortodokse kristne, som årligt tiltrak titusinder af turister og pilgrimme. Denne sommer blev turiststrømmene erstattet af hårde kampe mellem den ukrainske hær og russerne, der besatte området fra 6. juni til 12. september.