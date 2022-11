Gennembrud i efterforskning af stormen på Capitol Hill: To dømt skyldige efter meget sjældent brugt paragraf

Den offentlige anklager i USA opnåede tirsdag et gennembrud i det juridiske efterspil efter angrebet på Capitol Hill i 2021, da to medlemmer af den højreekstreme gruppering Oath Keepers blev dømt skyldige efter en særlig paragraf om konspiration om oprør. 6.januar-komite håber, det også kan få betydning for efterforskning af Donald Trump.