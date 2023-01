»De unge er simpelthen blevet for bløde«

»Folk er blevet for bløde. Dette arbejde er for anstrengende«, siger Johann Unglaub – eller Hansi, som de fleste her kalder ham.

Prøv 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu

Allerede abonnent? Log ind her