Viktor Orbán hånede, spøgte – og rettede ind

Her lod Ungarn de andre EU-lande forstå, at man ikke længere ville blokere for, at EU kan give Ukraine et fælles lån på 135 milliarder kroner fra 1. januar. Ungarn ville heller ikke længere stå i vejen for den globale minimumsselskabsskat, som de har ageret bremse på i månedsvis til stor irritation for ikke bare EU, men også USA og mange andre.