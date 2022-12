Når de russiske bomber falder, så spiller ukrainske børn rockmusik og beder en bøn

Hun er elev på et børnehjem lidt uden for den vestukrainske by Lviv, som vi sammen med foreningen Bevar Ukraine har udpeget som første stop på vores rejse ind i det krigsramte Ukraine. Formålet er at følge den første uddeling af de varer, som Politikens læsere siden 5. december har samlet langt over fire millioner kroner ind til. Vi taler om termoundertøj, soveposer, små brændeovne og powerbanks.