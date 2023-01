Der bor flest mennesker i Kina. Nej, Indien

Det er et halvt århundrede siden, at langhårede frigjorte hippier satte Goa på landkortet. Den tidligere portugisiske koloni er fortsat et af Indiens mest populære feriemål, men nu er det hovedsagelig indiske turister, der strømmer til. De kommer for at drikke billig alkohol, leve strandlivet (betragtelig mere tildækket end hippierne) og for at spille deres penge væk på de mange kasinoer. Hasardspil er forbudt på indisk jord, men i slutningen af 1990’erne fandt en smart investor et smuthul i den strenge spillelov: Hvad nu, hvis kasinoerne ikke lå på land, men ude på vandet? I de følgende år poppede kasinobådene op som selvlysende gopler langs Goas kyst.